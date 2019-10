Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alkoholisierter Autofahrer

Northeim (ots)

Northeim, Wieterallee - Donnerstag, 17.10.2019, 12.00 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Donnerstag gegen 12.00 Uhr versuchte ein 54 Jahre alter Northeimer seinen Pkw am oberen Ende der Wieterallee zu wenden. Das Auto fuhr sich dabei mit den Antriebsrädern in einem Graben fest. Zeugen wurden auf den Vorfall aufmerksam und verständigten die Polizei.

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten wenig später fest, dass der 54-Jährige erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Bei einem Test wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2,4 Promille festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell