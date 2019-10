Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht auf Kaufland-Parkplatz

Northeim (ots)

Northeim, Rückingsallee - Mittwoch, 16.10.2019, zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Mittwoch zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes an der Rückingsallee zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer war beim Ein- bzw. Ausparken gegen die linke Seite eines blauen VW Golf Plus gefahren und hat diesen dabei auf einer Länge von 2,40 m beschädigt. Der allein am Golf entstandene Sachschaden beträgt ca. 3.500 Euro.

Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Northeimer Polizei hat die Ermittlungen zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder zu dem verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

