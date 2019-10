Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim - Beim Versuch Leergut einzutauschen gefasst

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - (rb) In der Nacht zum 16.10.2019 wurde vom Hof einer Gaststätte im Tennisplatz Leegut entwendet. In den Medien wurde über den Diebstahl berichtet. Am heutigen Donnerstag beobachtete der Marktleiter eines Supermarktes einen jungen Mann beim Versuch an den Leegutautomaten selbiges einzulösen. Da die Flaschen nicht aus dem Sortiment des Marktes stammten, verlief der Versuch der Pfandersattung ergebnislos. Durch die Medienveröffentlichung skeptisch geworden, wurde die Gandersheimer Polizei informiert. Diese traf auf einen 28-jährigen Gandersheimer, welcher zwar zunächst leugnete, das Leergut entwendet zu haben. Da der geschädigte Wirt dieses aber eindeutig als seinen Besitz erkannte, gilt der Mann der Tat überführt.

