Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kreiensen - Trunkenheit im Straßenverkehr

Bad Gandersheim (ots)

Kreiensen - (rb) Heute Morgen, gegen 06.20 Uhr, setzte sich ein 20-jähriger nach Rückkehr mit dem Zug am Bahnhof Kreiensen in seinen PKW Ford und wollte die Rückfahrt in Richtung Bad Gandersheim antreten. Aus zunächst unerklärlichen Gründen hielt er sein Auto während der Fahrt auf der Liethstraße an und blieb auf der Fahrbahn stehen. Einer Streifenbesatzung der Gandersheimer Polizei fiel das auf und unterzogen den Fahrer einer Verkehrskontrolle. Dabei wurde Alkoholbeeinflussung bei dem jungen Mann festgestellt. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,4 Promille. Folge: Blutprobe,Führerscheinsicherstellung und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

