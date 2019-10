Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim - Leergutdiebstahl im Tennisplatzweg

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - (rb) In der Nacht zum Mittwoch begab sich ein bislang noch unbekannter Täter auf das eingefriedete Gelände einer Gaststätte im Tennisplatzweg und entwendete 12 Kisten Leergut im Wert von ca. 35 Euro. Der Täter wurde bei der Tatausführung mittels einer vom geschädigten Wirt installierten Kamera videografiert, so dass die Tatzeit auf 02.20 bis 02.40 Uhr eingegrenzt werden konnte. Der mutmassliche Täter wird wie folgt beschrieben: mittelgroße schlanke Gestalt, Mitte bis Ende 20 jahre alt, kurze Haare, bekleidet mit einer hellen Jacke. Hinweise dazu bitte an das Polizeikommissariat in Bad Gandersheim unter Tel. 05382/919200

