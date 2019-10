Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bezahlsäule auf Tankstellengelände aufgebrochen

Einbeck (ots)

Mühlenbeck(pap) Bisher unbekannte Täter haben sich in der Nacht zum Dienstag, 15.10.2019, gegen 04.00 Uhr an der Bezahlsäule auf dem Tankstellengelände in Mühlenbeck an der Bundesstraße 3 zu schaffen gemacht. Aus dieser Säule haben die Täter die Geldkassette herausgebrochen und das darin befindliche Geld entwendet. Wie hoch der der Schaden ist, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die zu dieser Tat irgendwelche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Einbeck.

