Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ortsschild gestohlen

Bild-Infos

Download

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Pappelbreite - zwischen dem 7. und 14. Oktober 2019

NÖRTEN-HARDENBERG (fal) - Vermutlich um wohl ein besonderes Andenken zu ergattern, haben bislang unbekannte Täter das Ortsschild von Nörten-Hardenberg in der Pappelbreite demontiert und entwendet. Das Fehlen des Verkehrszeichens wurde am 14. Oktober von einem Autofahrer bemerkt und der Polizei mitgeteilt. Demnach dürfte die Tat in der Woche vom 7. bis zum 14. Oktober 2019 geschehen sein.

Dem Flecken Nörten-Hardenberg entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Nörten-Hardenberger Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der gelben Ortstafel oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05503-1004 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell