Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Baucontainer aufgebrochen

Uslar (ots)

USLAR (js) Zwischen dem 11.10.19, 14.30 Uhr, und dem 14.10.19, 07.00 Uhr, wurde ein Baucontainer, der auf dem Parkplatz "Viadukt" auf der Alleestraße in Uslar abgestellt war, gewaltsam geöffnet und daraus ein Schneidgerät für Asphalt sowie ein Stampfer der Marke "Wacker" entwendet. Außerdem wurden noch drei Baggerschaufeln eines Minibaggers, die unter dem Schild des Baggers eingeklemmt waren, entwendet. Es handelt sich dabei um eine 20 cm, eine 30 cm und um eine 50 cm breite Baggerschaufel. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4700 EUR. Personen, die zur fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000, in Verbindung zu setzen.

