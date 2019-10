Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Wohnhaus

Northeim (ots)

Lutterhausen, Thüdinghäuser Straße - Zwischen Dienstag, 08.10.2019, 13.15 Uhr und Sonntag, 13.10.2019, 11.00 Uhr

LUTTERHAUSEN (fal) - Zwischen vergangenen Dienstag und Sonntag sind Unbekannte an der Thüdinghäuser Straße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Um in das Haus zu gelangen, beschädigten sie die Schließanlage eines seitlichen Eingangs. Das ganze Haus wurde durchsucht. Gefunden haben die Einbrecher nach ersten Erkenntnissen aber nur einige Euro Bargeld.

Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die vermutlich in einer der Nächte zwischen dem vergangenen Dienstag und Sonntag auffällige Personen oder Fahrzeuge in der Thüdinghäuser Straße in Lutterhausen bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

