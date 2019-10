Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeuge beobachtet Unfallflucht und notiert sich Kennzeichen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (JP) - Am Montagmorgen (30.09., 09.30 Uhr) touchierte ein unbekannter Fahrer eines Transporters mit Anhänger an der Hans-Böckler-Straße einen geparkten Chevrolet am Straßenrand.

Im Anschluss an den Zusammenstoß verließ der Fahrer den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Zusammenstoß, notierte sich das Kennzeichen des Anhängers und verständigte die Polizei.

Die Ermittlungen wurden eingeleitet und dauern an.

