Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall in Verl mit einem schwerverletzten Mann

Gütersloh (ots)

Verl (TW) - Am Montagnachmittag (30.09.2019, 16.47 Uhr) befuhr eine 43-jährige Ford-Fahrerin mit ihrem Auto den Ewersweg in Richtung des Strothweg in Verl. Sie beabsichtigte nach rechts in Richtung des Westrings abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 41-jährigen Radfahrer. Dieser befuhr den Strothweg in Richtung des Westrings.

Der Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei schwer. Die Verler Autofahrerin verletzte sich nicht.

Mit einem Rettungswagen wurde der Fahrradfahrer in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 300 Euro.

