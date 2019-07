Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Ohne Führerschein Unfall verursacht

Baden-Baden (ots)

Nach einem Auffahrunfall am Donnerstagabend in der Eichstraße stellte sich heraus, dass der mutmaßliche Verursacher des Malheurs nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der 32 Jahre alte Fahrer eines Citroen prallte hierbei kurz nach 20 Uhr in das Heck eines vorausfahrenden Mazda. Beide Männer blieben unversehrt. Zur Instandsetzung der Autos müssen rund 10.000 Euro aufgebracht werden. Den 32-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

