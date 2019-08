Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Waldgebiet Kirchlöh. Erneut stieg Rauch aus der Brandfläche aus. Nachlöscharbeiten. Feuerwehr möchte Bürger zu Achtsamkeit sensibilisieren.

Plettenberg (ots)

Gegen 13.30 Uhr wurde am heutigen Freitagmittag die Plettenberger Feuerwehr erneut zum Waldgebiet Kirchlöh gerufen. Eine Rauchfahne wies den Einsatzkräften erneut den Weg zur Brandfläche am Kirchlöh. An mehreren Stellen waren Glutnester aufgeflammt. In einem über dreistündigen Einsatz, unter Zuhilfenahme mehrerer Löschrohre, wurde die Brandfläche vorsorglich noch einmal komplett von Einsatzkräften der Einheiten Feuer- und Rettungswache, Stadtmitte, Landemert und Holthausen, benässt. Die Feuerwehr möchte die Bürger dazu sensibilisieren, weiterhin ein besonderes Augenmerk auf die Brandfläche zu legen, da nicht auszuschließen sei, dass weitere Glutnester aufflammen könnten. Auch sonst sei es zurzeit aufgrund der extremen Trockenheit dringend notwendig, sich besonders aufmerksam im oder in Nähe zum heimischen Wald zu verhalten, so die Feuerwehr.

