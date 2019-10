Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei Kreiensen sucht Eigentümer eines E-Bikes

Einbeck (ots)

Einbeck -vo. OT Kreiensen, Leinestraße, Fundzeit 28.09.2019 Ende September wurde der Polizei in Bad Gandersheim ein Fundfahrrad gemeldet. Das Fahrrad lag in Kreiensen in der Leinestraße zwischen den dort vorhandenen Büschen. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein silbernes E-Bike der Firma Prophete. Das Fahrrad befindet sich in einem guten gepflegten Zustand und scheint insgesamt funktionsfähig zu sein. Die Polizeistation in Kreiensen bittet darum, dass sich der Eigentümer oder aber auch Zeugen, die Hinweise zu dem Eigentümer machen können, sich bei Polizeistation in Kreiensen unter der Telefonnummer 05563-212 zu melden.

