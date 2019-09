Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Betrunkene sorgt für Polizeieinsätze - Gewahrsam

Freiburg (ots)

Eine betrunkene Frau hat am Samstagabend, 28.09.2019, in Bad Säckingen für mehrere Polizeieinsätze gesorgt. Letztlich musste sie in Gewahrsam genommen werden. Zunächst meldete sich die 53-jährige mehrmals telefonisch bei der Polizei und forderte die Herausgabe der Adresse ihre Tochter, zu der sie keinen Kontakt mehr habe. Nachdem diesem Ansinnen nicht nachgekommen wurde, gab sie gegen 22:25 Uhr vor, von der Holzbrücke zu springen. Die Polizei überprüfte die Örtlichkeit, konnte die Frau aber nirgends sehen. Diese rief wenig später amüsiert bei der Polizei an. Gegen 23:45 Uhr war es wieder soweit, die Frau täuschte vor, von einem Mann festgehalten zu werden. Und an dieser Anschrift konnte dann die Frau samt dem "Täter" endlich angetroffen werden. Sie war deutlich alkoholisiert und schien verwirrt und erzählte nun, von der Polizei verfolgt zu werden. Bis die Frau wieder Herr ihrer Sinne war, kam sie in polizeilichen Gewahrsam. Nun muss die Frau die Kosten für die Polizeieinsätze tragen.

