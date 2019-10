Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Laubbläser entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck -vo. OT Kreiensen, Am Thie, Dienstag, 15 Oktober 2019, gegen 15.00 Uhr. Ein unbekannter Täter entwendete in einem günstigen Augenblick unbemerkt einen Laubbläser der Marke Stihl im Wert von ca. 600,- Euro. Ein Mitarbeiter eines Bauhofes hatte den Laubbläser aufgrund von anderen Arbeiten kurzfristig in unmittelbarer Nähe abgelegt. Als er ihn dann wieder benutzen wollte war er in der Zwischenzeit entwendet worden.

