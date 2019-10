Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbruch auf der Dünnerstraße

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, im Zeitraum zwischen 16:00 und 20:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Dünnerstraße, im Stadtteil Neuwerk. Bisher unbekannte Täter hebelten ein Küchenfenster auf und konnten so in das Haus einsteigen. Es wurden alle Räumlichkeiten durchsucht. Entwendet wurde ein Handy. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

