Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeugteile entwendet

Hückelhoven-Baal (ots)

Von einem Pkw, dieser parkte auf einer Freifläche an der Aachener Straße, demontierten und entwendeten Unbekannte beide Xenonscheinwerfer, die Scheibenreinigungsanlage sowie vier Narbenabdeckungen der Felgen. Die Tat ereignete sich zwischen 19 Uhr am Montag (16. September) und 13.30 Uhr am Dienstag (17. September).

