POL-MA: Wiesloch: Duo entwendet mehrere Smartphones und flüchtet Fahndung der Polizei ohne Erfolg

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer betraten am Dienstag kurz vor 12 Uhr ein Geschäft in der Hauptstraße, begaben sich direkt zur Ausstellungsware, rissen fünf Smartphones aus der Sicherung und flüchteten sofort in Richtung Ringstraße. Zu einem Dialog mit den beiden Angestellten kam es nicht. Die iPhones haben einen Gesamtwert von über 4.400 Euro.

Sofort nach Bekanntwerden der Tat leitete die Polizei eine Fahndung nach dem Duo ein, diese blieb jedoch ohne Erfolg.

Die Männer werden wie folgt beschrieben: Ca. 20 - 25 Jahre alt, sportliche, schlanke Figur, ca. 170 cm groß, schwarze Haare, etwas dunklerer Teint. Sie trugen beide dunkle Kleidung, einer davon mit Basecap und ärmelloser Steppweste.

Passanten, die auf die beschriebenen Männer evtl. aufmerksam geworden sind und Hinweise zu deren Aufenthalt geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, in Verbindung zu setzen.

