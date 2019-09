Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall in der Heidelberger Altstadt: zwei Leichtverletzte - beide Autos nicht mehr fahrbereit

Heidelberg (ots)

Am Dienstagmittag kurz nach 14 Uhr kam es in der Straße "Am Hackteufel/Alte Brücke" zu einem Verkehrsunfall, bei dem beide Beteiligte leicht verletzt wurden und die Autos von Abschleppunternehmen auch abtransportiert werden mussten.

Verursacht hatte den Unfall ein 37-jähriger VW Golf-Fahrer, der nicht ausreichend auf den Verkehr geachtet hatte und auf den davor befindlichen Ford einer aus Sandhausen stammenden Frau aufgefahren war. Beide Beteiligte zogen sich leichte Verletzungen zu, benötigten aber keine medizinische Versorgung. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf 8.000 Euro.

