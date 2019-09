Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: KIA am Friedensplatz aufgebrochen - Fuhr Verursacher ein gelbes Fahrzeug? Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte am Dienstag, zwischen 8:50 Uhr und kurz vor 18 Uhr, am "Friedensplatz" einen geparkten KIA und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Der KIA wurde im Bereich des hinteren linken Kotflügels beschädigt, sodass die geschädigte Autohalterin nun einen Schaden von ca. 2.000 Euro zu regulieren hat. Am PKW wurden gelbe Abriebspuren festgestellt, die vom Verursacher stammen könnten.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

