Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Kennzeichen gestohlen

Zwischen Sonntag, 31. März 2019, 20.00 Uhr, und Montag, 01. April 2019, 06.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter beide Kennzeichen CLP-MF 119 eines VW Golfs, der in der Rosenstraße geparkt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472-8429) entgegen.

Lastrup - Pkw-Anhänger gestohlen

Zwischen Samstag, 30. März 2019, 18.00 Uhr, und Montag, 01. April 2019, 16.50 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Pkw-Anhänger, der in der Straße Moordamm auf einem Grundstück geparkt war. Es handelt sich um ein Modell der Marke Böckmann mit blauer Plane und dem Kennzeichen CLP-JS 576. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472-8429) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 01. April 2019, kam es um 11.50 Uhr auf der B72, Auffahrt Bethen, zu einem Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Pkw-Fahrerin aus Lohne fädelte vom Beschleunigungsstreifen auf die B72 ein und übersah hier einen bislang unbekannten Lkw-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, durch den zumindest am Pkw der Verursacherin Sachschaden in Höhe von 5000 Euro entstand. Der Lkw-Fahrer entfernte sich anschließend in Richtung der A1. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

