Steinfeld - Diesel gestohlen

Zwischen Freitag, 29. März 2019, 17.00 Uhr, und Montag, 01. April 2019, 07.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Baustellendepot an der Lohner Straße mehrere hundert Liter Diesel aus mehreren Baufahrzeugen. Die Höhe des Schadens liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-2533) entgegen.

Lohne - Fenster eines Rohbaus beschädigt

Zwischen Samstag, 30. März 2019, 14.15 Uhr, und Sonntag, 31. März 2019, 11.15 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter mehrere Fensterscheiben eines Rohbaus in der Straße Gooseweide ein. Die Höhe des entstandenen Schadens ist unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind

Am Montag, 01. April 2019, kam es um 07.42 Uhr an der Kreuzung der Stettiner Straße zum Adenauer Ring zu einem Verkehrsunfall. Eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Lohne wollte von der Stettiner Straße aus auf den Adenauer Ring abbiegen. Hier übersah sie einen 13-jährigen Radfahrer aus Lohne, der auf dem Radweg des Adenauer Rings fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Junge schwer verletzt und mittels Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

