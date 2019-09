Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl in Supermarkt - BMW-Fahrer verfolgt den Dieb und bringt Diebesgut zurück - Dieser Autofahrer sowie Zeugen gesucht!

Schwetzingen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist am Dienstagabend, gegen 21:10 Uhr, aus einem Supermarkt in der Carl-Theodor-Straße geflüchtet, nachdem er einige Waren gestohlen hatte. Der Mann lief offenbar ohne zu Bezahlen mit einer vollen Einkaufstüte in Richtung Ausgang, was von Zeugen beobachtet wurde. Diese sprachen eine Mitarbeiterin an, die sofort dem Unbekannten hinterherging. Als dieser die Frau hinter sich bemerkte, schlug er mit seiner Einkaufstasche nach der 41-Jährigen, die jedoch noch ausweichen konnte. Daraufhin rannte er aus dem Laden und wurde auf der Straße beinahe von einem schwarzen BMW erfasst. Zwei Zeugen waren dem Dieb noch bis zur Bismarckstraße/Marstallstraße gefolgt, wo sie ihn dann aber aus den Augen verloren. Laut Aussage der Mitarbeiterin hatte auch der unbekannte Autofahrer mit seinem BMW die Verfolgung aufgenommen. Kurze Zeit später, gegen 21:30 Uhr, kam der BMW-Fahrer zum Supermarkt zurück und übergab der Frau das Diebesgut, welches er eigenen Angaben zufolge, dem Dieb abgenommen hatte.

Die Polizei sucht nun diesen BMW-Fahrer. Er soll ca. 30 Jahre alt und ein südländisches Aussehen gehabt haben.

Der Dieb konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 25-30 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, schlank, dunkle Augen, kurze dunkle Haare, südländisches Aussehen, 3-Tage-Bart, trug eine blaue Jeans und ein schwarzes T-Shirt.

Weitere Zeugen und insbesondere der BMW-Fahrer werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter Tel.: 06202/288-0 zu melden.

