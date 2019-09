Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall: Fahrerin schwer verletzt

Selfkant-Wehr (ots)

Am Dienstagmorgen, 17. September befuhr eine 24-jährige Frau aus dem Selfkant mit ihrem Pkw Suzuki den Hillensberger Weg in Richtung Wehr. Sie versuchte, den vor ihr in gleicher Richtung fahrenden Linienbus zu überholen und scherte deshalb nach links aus. Dabei bemerkte sie offenbar zu spät den entgegenkommenden PKW BWM einer 34-jährigen Frau aus Gangelt. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, beschleunigte die Selfkänterin ihr Fahrzeug. Sowohl der 61-jährige, aus Heinsberg stammende Busfahrer, als auch die BMW Fahrerin bremsten ihre Fahrzeuge stark ab, um einen Unfall zu verhindern und die Gangelterin lenkte ihren Pkw nach rechts in den Grünstreifen. Es gelang ihr, dem überholenden Fahrzeug auszuweichen. Mit der rechten Seite ihres Pkw Suzuki prallte die 24-Jährige jedoch gegen die linke vordere Seite des Busses. Durch den Aufprall geriet der Pkw der jungen Frau ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in einem angrenzenden Feld. Die 24-jährige Fahrerin erlitt schwere Verletzungen. Nach medizinischer Erstversorgung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrer der beiden anderen Fahrzeuge verletzten sich nicht.

