Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schwerer Raub

Geilenkirchen (ots)

Am Samstag, 14. September, gegen 23.40 Uhr, wurde ein 20-jähriger Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus in Geilenkirchen eingeliefert. Er war zuvor durch Zeugen vor einer Apotheke an der Martin-Heyden-Straße aufgefunden worden. Ermittlungen ergaben, dass der aus Tunesien stammende Mann einige Zeit zuvor in einem Park durch mehrere Personen angegriffen wurde. Dort hatte er sich in Begleitung einer bislang ebenfalls unbekannten Frau aufgehalten. Die drei männlichen Täter hatten sich zunächst über ihr Opfer lustig gemacht und ihn dann zu Boden geworfen. Seine Bekannte konnte flüchten. Die drei Männer schlugen mit einem schwertähnlichen Gegenstand auf ihr Opfer ein und verletzten es dabei schwer. Anschließend entwendeten die Täter dem Mann eine Umhängetasche mit Ausweispapieren sowie einem Mobiltelefon. Dann flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Verletzte irrte zunächst einige Zeit durch Geilenkirchen, bevor die Zeugen ihn fanden und ins Krankenhaus brachten. Die Polizei sucht zur Klärung des Geschehens weitere Zeugen, die den Angriff oder die Flucht der Täter beobachtet haben. Dieser hat vermutlich etwa gegen 22.30 Uhr im Wurmauenpark stattgefunden. Zudem wird die Bekannte des 20-Jährigen, die sich mit ihm im Park aufgehalten hat, gebeten, sich zu melden. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter Telefon 02452 920 0.

