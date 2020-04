POL-OH: Unfallmeldungen

Polizeipräsidium Osthessen

Motorradfahrer gestürzt

Schotten - Am Sonntag (12.04.), gegen 17:45 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Motorradfahrer die Bundesstraße von Schotten nach Gedern. Unmittelbar vor der Abfahrt nach Burkhards verlor er, im Bereich einer Linkskurve, die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Fall. Das Motorrad rutschte anschließend gegen die dort befindliche Schutzplanke. Der Motorradfahrer blieb unverletz. Es entstand Sachschaden von rund 4.200 Euro.

Zusammenstoß

Schotten - Am Mittwoch (15.04.), gegen 16:00 Uhr, befuhr eine 22-jährige Pkw-Fahrerin (silberner Daewoo "Matiz) die Landesstraße non Breungeshain herkommend in Richtung Hoherodskopf und wollte nach links auf die Landesstraße in Richtung "Poppenstruth" abbiegen. Dabei übersah sie einen 50-jährigen Pkw-Fahrer (grauer Fiat 500), welcher die Landesstraße in Richtung Hoherodskopf befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall verletzten sich beide Fahrzeugführer leicht. Es entstand Sachschaden von rund 7.000 Euro.

