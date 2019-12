Polizei Düsseldorf

POL-D: Einladung zum morgigen Presse- und Fototermin: Polizeipräsident Norbert Wesseler stellt den neuen Leiter der Polizeiinspektion Nord vor

Düsseldorf (ots)

Einladung zum Presse- und Fototermin

Polizeipräsident Norbert Wesseler stellt den neuen Leiter der Polizeiinspektion Nord vor

Polizeipräsident Norbert Wesseler begrüßt den neuen Leiter der Polizeiinspektion Nord Ralf Kazmierczak. In diesem Rahmen laden wir Sie herzlich zu einem Fototermin und Gespräch ein

am Mittwoch, den 18. Dezember 2019 um 13.00 Uhr Polizeiinspektion Nord, Wilhelm-Raabe-Str. 14, 40470 Düsseldorf (2. Etage).

Für den 59-jährigen Polizeioberrat schließt sich nun der Kreis: Nach seiner Ausbildung startete er im Februar 1981 im alten Schutzbereich II (Nord) an der Kaiserswerther Straße in den Einzeldienst. Nun kehrt er nach zahlreichen Stationen zu seinen Wurzeln zurück. Ralf Kazmierczak löst Bernd Schünke ab, der Abteilungsleiter der Polizei in Borken wurde.

Vor Ort wird er aus erster Hand mehr zu seinem Werdegang berichten. Außerdem wird es die Möglichkeit für ein Foto geben.

