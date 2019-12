Polizei Düsseldorf

POL-D: Erst Drogengeschäft, dann Polizeieinsatz vorgespielt - Jugendliche in Altstadt beraubt - Zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Freitag, 13. Dezember 2019, 22 Uhr

Die Drogen lehnten sie ab, doch gegen einen angeblichen Polizisten setzten sie sich nicht zur Wehr. So wurden drei Jugendliche am späten Freitagabend in der Altstadt auf der Flinger Straße Opfer eines Raubes. Dabei wurde eine geringe Menge Bargeld erbeutet. Zwei Tatverdächtige konnten in der Nähe festgenommen werden.

Nach den bisherigen Ermittlungen wurden die drei Jugendlichen aus Düsseldorf und Meerbusch gegen 22 Uhr auf der Flinger Straße von vier jungen Männern angesprochen. Den angebotenen Drogenkauf lehnten sie ab, als ein Mann sich plötzlich als Polizeibeamter ausgab und einen der drei Jugendlichen gegen eine Hauswand drückte. Der Angreifer forderte das Portemonnaie, um angeblich die Personalien überprüfen zu können. Er riss dem 16-Jährigen die Börse aus der Hand und entnahm ihr das darin befindliche Bargeld. Im Anschluss verfuhr er genauso mit einem 17-Jährigen. Zwei Security-Kräfte des Weihnachtsmarkts wurden auf die Situation aufmerksam und dank ihres sofortigen Einschreitens ließen die Täter von den Jugendlichen ab. Anhand der Personenbeschreibung konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 18 und 24 Jahren in der Nähe angetroffen und zur Identitätsfeststellung vorläufig festgenommen werden. Wegen fehlender Haftgründe wurden sie später entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

