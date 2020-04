Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Pkw

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Einbruch in PKW

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (15.04.), in der Zeit von 12:30 Uhr bis 16:30 Uhr, schlugen Unbekannte die Scheibe eines gelben Smarts in der Badestube ein. Das Auto war auf einen Stellplatz der dortigen Parkgarage abgestellt. Die Täter stahlen aus des Fahrzeug das Autoradio, den Fahrzeugschein, mehrere USB- Sticks und Ladekabel. Die Gegenstände hatten einen Wert von rund 100 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nadine Renno Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecherin

