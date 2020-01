Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auf Vordermann aufgefahren

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Bei einem Auffahrunfall ist am Montagmorgen (13.01.2020) in der Gerlinger Straße ein Schaden von rund 25.000 Euro entstanden. Ein 24 Jahre alter BMW-Fahrer war gegen 06.20 Uhr in der Gerlinger Straße aus Richtung Flachter Straße kommend unterwegs, als er auf den vor ihm fahrenden VW Golf auffuhr. Durch den Aufprall kam der Golf von der Fahrbahn ab und blieb auf dem Gehweg stehen. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell