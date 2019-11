Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumünster Schülerin beraubt

Neumünster (ots)

191107-3-pdnms Schülerin beraubt

Neumünster. Leicht verletzt wurde heute (07.11.19) eine 17-jährige Radfahrerin auf ihrem Weg zur Schule. Sie befuhr gegen 06.15 Uhr den Schleusberg, als sie in Höhe der Hausnummer 62 von zwei Unbekannten gestoppt wurde. Einer hielt die junge Frau am Arm fest, sodass sie stürzte. Der Mittäter habe die Schultasche auf dem Boden ausgeleert und aus der Geldbörse einen geringen Bargeldbetrag entnommen. Danach flüchteten beide zu Fuß in die Bahnhofstraße. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg. Die 17-Jährige konnte das Duo lediglich als dunkel gekleidet beschreiben. Einer trug eine Kapuze über den Kopf gezogen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 9450.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell