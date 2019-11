Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumünster Versuchter Raub auf Bäckerei

Neumünster (ots)

191107-2-pdnms Versuchter Raub auf Bäckerei

Neumünster. Ein junger Mann überfiel heute (07.11.19, gegen 8 Uhr) die Bäckerei in der Einfelder Straße 53. Die 64-jährige Verkäuferin war allein im Geschäft, als der unbekannte junge Mann (etwa 14 bis 18 Jahre, 185 cm groß, schlank, dunkelbraune Augen) erschien und durch Vorzeigen eines spitzen Gegenstands und entsprechende Gesten die Herausgabe von Bargeld erzwingen wollte. Die 64-Jährige rief laut um Hilfe, woraufhin der Räuber flüchtete. Der Unbekannte war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenshirt und einer schwarzen Hose. Die Kapuze war über den Kopf gezogen, Mund und Nase mit einem Shirt oder einem Tuch verdeckt. Die Flucht erfolgte zu Fuß in Richtung Hans-Böckler-Allee / Friedhof. Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben ohne Erfolg. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Neumünster unter der Rufnummer 9450.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell