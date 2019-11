POL-NMS: Neumünster - Polizeiliche Beratung zum Schutz gegen Einbrecher

Polizeidirektion Neumünster

Neumünster. Die Beamten der Präventionsstelle bei der Polizeidirektion Neumünster sind auch diese Woche unterwegs und geben Sicherheitstipps zum Thema Einbruchschutz. In der dunklen Jahreszeit werden Einbrecher wieder aktiver. Schützen Sie sich und Ihr Haus / Ihre Wohnung deshalb vor ungebetenen Gästen. Nutzen Sie die Gelegenheit zu einem Gespräch mit den Fachleuten der Polizei. Die Informationsstände finden Sie am Donnerstag (07.11.19) von 13 bis 15.30 Uhr im a&b-Center (Baeyerstraße) und am Mittwoch (13.11.19) in der Zeit von 13 bis 16 Uhr bei Famila im Haart. Sicherheitstipps gibt es auch im Internet unter www.polizei-beratung.de.

