POL-NMS: Neumünster Handtasche geraubt

Neumünster. Bereits am Samstagvormittag (02.11.19, gegen 10.15 Uhr) raubte ein bislang unbekannter Mann (etwa 40 bis 55 Jahre, helle Oberbekleidung) die Geldbörse einer 83-jährigen Fußgängerin. Die alte Dame war mit ihrem Rollator in der Carlstraße in Höhe der Shell-Tankstelle unterwegs, als ihr der Unbekannte die Handtasche aus dem Korb des Rollators entnehmen wollte. Die alte Dame wehrte sich aber heftig und stürzte. Der Räuber konnte die Geldbörse aus der Handasche entnehmen und damit zu Fuß flüchten. Bei dem Sturz wurde die Seniorin so schwer verletzt, dass sie stationär im Krankenhaus behandelt werden musste. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolgslos. Ein Ersthelfer hatte die Verletzte noch bis zur Tankstelle begleitet. Er und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 9450 an die Polizei zu wenden.

