POL-NB: 2. Nachtrag zum Brand der Tennishalle in Klink

Klink (ots)

Wie bereits berichtet wurde brannte am gestrigen Tag, d. 17.06.2019 die Tennishalle in der Schulstraße in Klink vollständig aus. Ein Großteil der Tennishalle ist um 05:45 Uhr eingestürzt. Personen waren zu keiner Zeit in Gefahr.

Am heutigen Tag, d. 18.06.2019 kam auf Weisung der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Dieser ist bereits seit mehreren Stunden zusammen mit den Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren am Brandort im Einsatz.

Die Ermittlungen werden momentan allerdings erschwert, da immer noch kleinere Glutnester vorhanden sind, die erneut den Einsatz der Feuerwehr Klink erforderlich machten. Es wurde außerdem eine Firma mit der Bergung der zusammengefallenen Trümmer beauftragt, um dem Brandursachenermittler den Brandort überhaupt erst zugänglich zu machen.

Aus diesem Grund können noch keine Angaben zur Brandursache gemacht werden. Ein Ergebnis wird frühestens am morgigen Nachmittag erwartet.

Bei Vorliegen neuer Erkenntnisse wird unaufgefordert nachberichtet.

