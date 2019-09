Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze- Einrbuch in Büro/ Täter werfen eine Scheibe mit einem Stein ein

Weeze (ots)

Am 30. August 2019 gegen 22:40 Uhr warfen unbekannte Täter die Scheibe an einem Bürotrakt an der Straße Am Bruch mittels eines Steins ein. Die Täter durchwühlten den Büroraum und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 - 1080. (as)

