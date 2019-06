Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Uneinsichtiger Autofahrer

Am Montag ignorierte ein betrunkener Autofahrer die Anhaltesignale der Polizei bei Ehingen.

Ulm (ots)

Ein Zeuge teilte der Polizei gegen 16.30 Uhr einen auffälligen Autofahrer auf der B492 mit. Dieser sei in Schlangenlinien unterwegs. Ein Polizeistreife konnte den Honda Fahrer schnell ausfindig machen. Der 57-Jährige Fahrer ignorierte bis Ehingen die Anhaltesignale der Polizeistreife. Erst am Ortseingang von Ehingen gelang es den Beamten das Fahrzeug zu stoppen. Bei der Kontrolle rochen die Beamten Alkohol. Der Mann verhielt sich bei der Kontrolle uneinsichtig und unkooperativ. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Bei der Kontrolle stellte die Polizei frische Unfallspuren auf der linken Fahrzeugseite fest. Wo diese entstanden sind, ist derzeit noch unklar. Die Polizei sucht daher Zeugen, die einen Unfall mit dem Honda beobachtet haben oder verwickelt waren. Der Honda soll vor seiner Fahrt auf der B492 von Hausen nach Schelklingen gefahren sein und auf die B492 in Richtung Ehingen abgebogen sein. Hinweise nimmt die Polizei in Ehingen unter der Telefon Nummer 07391/5880 entgegen.

Die Polizei warnt: Wer mit Alkohol fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

