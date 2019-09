Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer- Diebstahl an Kirche/ Kupferrohre entwendet

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

In der Zeit vom 29. August 2019, 18:00 Uhr, bis zum 31. August, 10:45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter an der St. Antonius Kirche an der Gelderner Straße Kupferrohre. Die Täter brachen die Befestigungsschellen an mehreren Stellen der Kirchenmauer auf und lösten so die Kupferfallrohre aus der Befestigung. Die unbekannten Täter flüchteten mit der Beute in nicht bekannte Richtung.

Zeugenhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 - 1080. (as)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

