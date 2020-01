Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendliche kontrolliert

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagabend (10.01.2020) mehrere Jugendliche auf einem Schulhof in Weilimdorf kontrolliert. Eine Zeugin meldete gegen 21.05 Uhr mehrere Jugendliche, die sich auf dem Schulhof aufhielten und herumbrüllten. Bei der Ankunft der Beamten hielten sich 37 Jugendliche sowie junge Erwachsene im Alter zwischen 15 und 25 Jahren dort auf. Teilweise entfernten sie sich bereits in mehreren Kleingruppen vom Schulgelände. Im Laufe der anschließenden Kontrollen entdeckten die Beamten bei drei Jugendlichen unter anderem Gegenstände, die unter das Waffenrecht fallen. Insgesamt sprachen die Beamten 27 Platzverweise aus.

