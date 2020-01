Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt

Bad Bergzabern (ots)

Am Donnerstag, 09.01.2020, gegen 00:35 Uhr, wurde die Fahrerin eines Pkw Peugeot, in der Königstraße, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten bei der 57-jährigen Fahrerin Atemalkoholgeruch fest. Ein gerichtsverwertbarer Test ergab einen Wert von 0,56 Promille. Gegen die 47-Jährige wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Neben einer Geldbuße wird in der Folge noch ein Fahrverbot verhängt.

