Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Durchfahrtsverbot Am Hirschgraben überwacht

Lingenfeld (ots)

Zehn Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot ahndeten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim am Mittwochmorgen in der Zeit von 8.15 bis 9.15 Uhr im Bereich Am Hirschgraben. Weiterhin wurden im Verlauf der Verkehrsüberwachung drei Fahrzeuge wegen technischer Mängel beanstandet. Die Polizeiinspektion Germersheim weist daraufhin, dass an dem Wirtschaftsweg ein Durchfahrtsverbot besteht und dieses zu beachten ist. Mit weiteren Kontrollen muss jederzeit gerechnet werden.

