Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Leimersheim - 30.000 EUR Sachschaden nach Verkehrsunfall

Leimersheim (ots)

Zirka 30.000 EUR Sachschaden und drei beschädigte Fahrzeuge sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr in Leimersheim. Ein 21 - jähriger Autofahrer hatte vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Zwei der drei unfallbeteiligten Personenkraftwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten letztlich abgeschleppt werden. Glücklicherweise blieb der 21 - Jährige bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten die Beamten an dem Fahrzeug des Verursachers technische Veränderungen wie u.a. eine nicht genehmigte Tieferlegung feststellen.

