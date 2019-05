Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg-Budberg, Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Rheinberg (ots)

Am Freitag, 03.05.2019, gegen 13:34 Uhr kam es in Rheinberg-Budberg zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer. Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Rheinberg befuhr mit seinem Motorrad die Straße Krähenkamp aus Richtung Hammweg kommend, in Fahrtrichtung Wettsteg. In einer leichten Linkskurve kam er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab, kam zu Fall und stürzte in ein Feld. Bei dem Sturz brach der 16-Jährige sich das Schlüsselbein und wurde mit einem Krankenwagen zu einem Krankenhaus nach Kamp-Lintfort verbracht.

