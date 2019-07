Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Geburtstagsgeschenk mit Folgen

Mainz (ots)

Am Samstag, 00:18 Uhr, wurde der Mainzer Polizei durch Passanten eine Person gemeldet, welche von der Theodor-Heuss-Brücke in den Rhein gesprungen sei. Glücklicherweise konnte die Person sehr schnell durch ein Boot der Wasserschutzpolizei im Rhein gesichtet und schließlich an Bord geholt werden. Der (nun) 37-Jährige aus Hessen gab an, dass er sich selbst ein Geburtstagsgeschenk habe machen wollen und daher aus Spaß von der Brücke in den Rhein gesprungen sei. Hierbei kugelte sich die Person die Schulter aus. Der 37-Jährige musste im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht werden. Neben den gesundheitlichen Folgen erwarten das Geburtstagskind nun auch die Kosten für den Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Hilfsdiensten. Das Schwimmen im Rhein ist aufgrund gefährlicher Strömungen und Sogwirkungen sehr gefährlich und kann tödlich enden. Oft werden diese Gefahren unterschätzt.

