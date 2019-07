Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Verkehrsunfall

Donnerstag, 25.07.2019, 21:10 Uhr

Ein 25-Jähriger befährt die Freiligrathstraße in Richtung der Geschwister-Scholl-Straße. An der Kreuzung Freiligrathstraße und An der Goldgrube liegt eine Störung der Ampel vor. Die Ampel blinkt gelb. Daher gilt das angebrachte Verkehrszeichen, welches hier ein Stoppschild ist. Dieses missachtet er. Ein 59-Jähriger befährt die Straße An der Goldgrube. An der besagten Kreuzung ist die Ampel für den 59-Jährigen ganz ausgeschaltet. Für ihn gilt das Verkehrszeichen Vorfahrtstraße. Es kommt zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Autos sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Der 25-Jährige ist leicht verletzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

