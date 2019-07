Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Betrug

Mainz

Donnerstag, 25.07.2019, 09:00 Uhr

In der Straße Am Schleifweg, versucht ein 41-Jähriger in einem Geschäft mit Falschgeld zu bezahlen. Er benutzt dafür zwei offensichtlich gefälschte 50 Euro Scheine. Laut eigener Angabe weiß er nicht, dass die Scheine gefälscht sind. Die Ermittlungen laufen.

