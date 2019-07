Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 59-Jähriger Pensionär beim Geldwechsel bestohlen

Mainz-Neustadt (ots)

Donnerstag, 25.07.2019, 10:00 Uhr bis 10:15 Uhr

Ein 59-Jähriger befindet sich auf dem Nachhauseweg vom Arzt. Er hat vor kurzem einen Schlaganfall erlitten und ist dadurch körperlich eingeschränkt. In der Adam-Karillon-Straße wird er von einer ihm unbekannten, männlichen Person angesprochen. Diese fragt ihn, ob er vielleicht ein Zwei-Euro-Geldstück wechseln kann.

Während der Suche nach Kleingeld in seiner Geldbörse hält der Unbekannte sein Zwei-Euro-Stück sehr nahe an der Geldbörse des 59-Jährigen und wedelt damit herum. Hierdurch wird dieser in der Art abgelenkt, dass es der unbekannten Person gelingt, einen mittleren, dreistelligen Betrag aus der Geldbörse zu entwenden. Dabei handelte es sich um das Ersparte des Pensionärs, mit dem er sich in dieser Woche einen Fernseher kaufen wollte.

Etwa eine Minute nachdem sich der Unbekannte entfernt hat, bemerkt der 59-Jährige das Fehlen des Geldes. Er ruft deshalb dem Unbekannten hinterher. Dieser setzt allerdings zum Sprint an und flüchtet in Richtung Kaiserstraße.

Der 59-Jährige beschreibt den Täter als etwa 25 Jahre alt mit dunklem Hauttyp und einem Oberlippenbart. Zur Bekleidung gibt er an, dass es sich um ein weißes Hemd mit Nadelstreifen und eine kurze, dunkle Hose gehandelt haben soll.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.

Präventionshinweis: Wenn Sie, wie hier geschehen, auf offener Straße angesprochen werden, dann seien Sie wachsam. Vor allem, wenn jemand Sie um Feuer bittet oder darum, Kleingeld zu wechseln. Wenn zudem noch, wie hier geschehen, die Nähe gesucht wird, sollten sie den Unbekannten höflich um Abstand bitten. Folgt er der Aufforderung nicht, seien Sie doppelt wachsam. Sobald Sie die Geldbörse in der Hand oder die Hände in den Taschen haben, können die Täter zugreifen.

