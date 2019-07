Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Siebeldingen, 24.7.19, 07.40 Uhr, Weinstraße 49 Verkehrsunfallflucht

Siebeldingen (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 7.40 Uhr ereignete sich in Siebeldingen in der Weinstraße an einer Engstelle ein Verkehrsunfall an einer durch eine Baustelle bedingten Engstelle. Zwei Pkw fuhren mit Vorrangsrecht in die Entstelle. Ein Pkw kam entgegen missachtete das Vorrangsrecht und fuhr ebenfalls in die Engstelle ein. Die beiden bevorrechtigten Pkw wichen nach links aus und kollidierten dann miteinander. Der entgegenkommende Pkw, ein türkisblauer Fiat 500 mit einer ca. 40-jähjrgen Frau am Steuer fuhr einfach weiter. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

