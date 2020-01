POL-PDLD: A65/Haßloch - Unbekannter LKW-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Polizeidirektion Landau

Die Polizei Edenkoben sucht derzeit Zeugen, die Angaben zu einem LKW machen können, der am heutigen Morgen gegen 07.30 Uhr an einem Verkehrsunfall auf der A 65 kurz nach der Anschlussstelle Haßloch in Fahrtrichtung Karlsruhe beteiligt gewesen ist. Zum Unfallzeitpunkt war ein 18-jähriger Autofahrer auf der linken Fahrspur, um den unbekannten LKW zu überholen, als dieser - ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten - nach links ausscherte. Der 18-Jährige bremste sein Fahrzeug ab, kam dabei ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Acker überschlug sich das Fahrzeug. Der junge Autofahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. An seinem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der LKW-Fahrer machte sich aus dem Staub. Hinweise zu diesem nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen. Die Feuerwehr war mit 14 Mann vor Ort. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

